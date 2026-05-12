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Những "mắt thần" trên cao tốc

Hệ thống camera giao thông thông minh trên cao tốc được bố trí khoảng 2km/cụm, truyền dữ liệu liên tục về trung tâm điều hành để giám sát phương tiện, phát hiện sự cố và điều tiết giao thông.
Đọc thêm : Hệ thống "mắt thần" trên cao tốc Bắc - Nam vận hành như thế nào?