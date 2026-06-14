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Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ khai mạc World Cup 2026

Sân Azteca tại thủ đô Mexico City (Mexico) đã chật kín khán giả trong lễ khai mạc World Cup 2026 với các màn trình diễn âm nhạc, ánh sáng và văn hóa đặc sắc.
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