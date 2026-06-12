Video
video cùng chuyên mục

Những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ khai mạc World Cup 2026

(Dân trí) - Sân Azteca chật kín khán giả trong lễ khai mạc World Cup 2026 với các màn trình diễn âm nhạc, ánh sáng và văn hóa đặc sắc trước trận Mexico gặp Nam Phi.
Đọc thêm : Những khoảnh khắc ấn tượng trong lễ khai mạc World Cup 2026