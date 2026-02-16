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Những đôi tay xuyên Tết giữ Thủ đô sạch đẹp

Khi Thủ đô rực rỡ trong không khí xuân Bính Ngọ 2026, cũng là lúc những công nhân vệ sinh môi trường bước vào những ngày làm việc vất vả nhất trong năm.