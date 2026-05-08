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Nhọc nhằn giữ nghề cơ khí: Đơn hàng nhiều, thợ trẻ vẫn hiếm

Khi lớp lao động trẻ không còn mặn mà với công việc nặng nhọc, nhiều xưởng cơ khí ở tỉnh Bình Dương cũ buộc phải xoay xở giữ người, gồng mình bám nghề.
Đọc thêm : Nhọc nhằn nghề cơ khí: Đơn hàng nhiều, thợ trẻ ít