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Nhịp sống TPHCM sau một năm tàu Metro vận hành

Không chỉ là phương tiện giao thông, Metro số 1 (TPHCM) đang tái định hình thói quen di chuyển, thúc đẩy kinh tế quanh nhà ga và góp phần hình thành lối sống văn minh đô thị.
Đọc thêm : Nhịp sống TPHCM sau một năm tàu Metro vận hành