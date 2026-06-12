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Nhịp đập World Cup: Hàn Quốc thắng ngược, chuyên gia nói gì?

Hàn Quốc ngược dòng ấn tượng, Son Heung-min gây thất vọng, Wataru Endo chia tay đội tuyển Nhật Bản cùng nhiều diễn biến đáng chú ý trong bản tin World Cup chiều nay.
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