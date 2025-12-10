Video
Nhìn lại những dấu mốc thăng trầm trong sự nghiệp Thương Tín

Từ đỉnh cao danh vọng đến những năm tháng bệnh tật, chật vật mưu sinh, cuộc đời Thương Tín là hành trình đầy biến động của một nghệ sĩ tài hoa nhưng nhiều biến động.
