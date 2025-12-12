Video
Nhiều tuyến phố trung tâm TPHCM được thay mới vỉa hè

Từ đầu tháng 12, TPHCM chỉnh trang vỉa hè trên nhiều trục đường lớn, nâng cấp lối đi bộ nhằm tăng an toàn và cải thiện không gian đô thị cho người dân.
