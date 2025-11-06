Video
Nhiều nhà dân tốc mái khi bão số 13 sắp vào đất liền

Bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều nhà dân ở Gia Lai bị tốc mái.