Nhiều người Lào liều mình vượt sông sang Nghệ An xin cứu trợ

Bị lũ cô lập gần 10 ngày, thiếu đói, nhiều người Lào ở bản Na Mương (huyện Noọng Hét, Lào) đã liều mình bơi qua sông Nậm Mộ để sang Nghệ An cầu cứu.
