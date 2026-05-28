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Nhiều điểm ở Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa vàng

Cơn mưa vàng chiều 28/5, đã khiến nhiều tuyến đường, phố ở khu vực phường Nam Từ Liêm, Hà Nội ngập sâu.
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