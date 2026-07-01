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Nhật ký World Cup: Pháp thắng dễ, Messi làm diễn viên

Lionel Messi bất ngờ góp mặt trong video quảng bá bộ phim Spider-Man: Brand New Day, mang đến màn kết hợp thú vị giữa ngôi sao bóng đá và thương hiệu siêu anh hùng đình đám.
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