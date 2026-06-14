Video
video cùng chuyên mục

Nhật ký World Cup: Neymar có mặt, nhưng không thể ra sân

Neymar xuất hiện trên khán đài trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Cùng chúng tôi cập nhật những câu chuyện hậu trường và diễn biến bên lề đáng chú ý nhất của giải đấu.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Neymar không ra sân, Ronaldo và đồng đội đến Mỹ