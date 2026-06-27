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Nhật ký World Cup: Hãy gọi tên Cape Verde

Đánh bại Uruguay 1-0, Tây Ban Nha gián tiếp viết nên lịch sử cho Cape Verde. Đại diện châu Phi lần đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out World Cup.
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