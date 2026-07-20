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Nhật ký World Cup: Chức vô địch xứng đáng cho Tây Ban Nha

120 phút nghẹt thở đã khép lại bằng niềm vui vỡ òa của Tây Ban Nha. Chiến thắng trước Argentina giúp đội bóng xứ bò tót chính thức trở thành tân vương World Cup 2026.
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