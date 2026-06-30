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Nhật ký World Cup: Chờ "Gà trống Gaulois" cất tiếng gáy

Rạng sáng mai, vòng knock-out World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với những cặp đấu rất đáng chờ đợi, trong đó tâm điểm là Pháp gặp Thụy Điển và Na Uy đối đầu Bờ Biển Ngà.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Chờ "Gà trống Gaulois" cất tiếng gáy