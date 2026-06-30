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Nhật ký World Cup: Brazil thẳng tiến, Paraguay tạo địa chấn

Brazil không mắc sai lầm trước Nhật Bản để góp mặt ở tứ kết, trong khi Paraguay tạo địa chấn khi loại tuyển Đức sau loạt sút luân lưu cân não.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Brazil thẳng tiến, Paraguay tạo địa chấn