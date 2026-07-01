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Nhật ký World Cup: Beckham “hái ra tiền” mỗi lần trận đấu tạm dừng

Mỗi lần trận đấu tạm dừng để tiếp nước, hình ảnh của cựu đội trưởng tuyển Anh liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình, mang về nguồn thu khổng lồ.
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