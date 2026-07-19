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Nhật ký World Cup: Anh và Pháp tạo nên trận tranh hạng ba đầy cảm xúc

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với 10 bàn thắng. Tuyển Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành HCĐ.
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