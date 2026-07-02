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Nhật ký World Cup: Anh, Bỉ ngược dòng vào tứ kết

Tuyển Anh và Bỉ đều tạo nên những màn lội ngược dòng kịch tính để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, khép lại một ngày thi đấu đầy cảm xúc ở vòng knock-out.
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