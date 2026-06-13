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Nhật ký World Cup 2026: Sự cố hy hữu tại lễ khai mạc ở Canada

Giữa không khí sôi động của lễ khai mạc, mô hình cup vàng bất ngờ gặp sự cố, buộc ban tổ chức phải nhanh chóng hạ xuống trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup 2026: Sự cố hy hữu tại lễ khai mạc ở Canada