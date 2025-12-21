Video
video cùng chuyên mục

“Nhà thờ hồng” 150 tuổi ở TPHCM rực sáng đón Giáng sinh

Những ngày cận Giáng sinh, hàng trăm người đến nhà thờ Tân Định (TPHCM) để tham quan chụp ảnh, tham quan và cảm nhận không khí tại công trình tôn giáo 150 tuổi tại TPHCM.
Đọc thêm : “Nhà thờ hồng” 150 tuổi ở TPHCM lên đèn đón Giáng sinh