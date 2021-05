Nguyễn Thị Thanh giết người tình già bằng thuốc trừ sâu

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, trú xã Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An) nhỏ thó, òa khóc khi HĐXX TAND tỉnh Nghệ An vừa mới bắt đầu phiên xét xử. Thanh bị truy tố về tội “Giết người”, nạn nhân là ông P. (SN 1946, trú xã TP Vinh, Nghệ An), người tình của Thanh. Nữ bị cáo này bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù.