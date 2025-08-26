Video
video cùng chuyên mục

Người phụ nữ lặng người nhìn căn nhà gỗ hơn 5 tỷ bị bão quần thảo

Sau cơn cuồng phong bão Kajiki suốt gần 10 tiếng, căn nhà gỗ được đầu tư hơn 5 tỷ đồng của một gia đình ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị tàn phá tan hoang.
