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Người leo núi bị rơi từ mỏm đá cao 150m xuống vực

Trong khi trèo xuống từ mỏm đá, do bất cẩn, người đàn ông bị rơi xuống vực dẫn đến tử vong.
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