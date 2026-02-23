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Người đi xe máy trượt ngã ngay trước đầu ô tô ngược chiều

Người đàn ông điều khiển xe máy va quệt với một xe máy khác, khiến người này trượt ngã ngay trước đầu chiếc ô tô chạy ngược chiều.
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