Video
video cùng chuyên mục

Người đi xe máy không làm chủ tốc độ, lao xuống vách đá khi vào cua

Cặp đôi chở nhau bằng xe máy, khi vào cua đã không làm chủ được tay lái nên đâm mạnh vào hộ lan, khiến cả hai bị lao xuống vách đá cao.
Đọc thêm : Thanh niên gặp nạn vì vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại