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Người dân vùng lũ thỏa niềm mong ước có nhà phao

(Dân trí) - 50 căn nhà phao chống lũ đang được xây dựng tại tỉnh Đắk Lắk mang đến niềm vui, tiếp thêm sự an tâm cho người dân vùng thường xuyên ngập sâu.
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