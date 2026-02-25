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Người dân TPHCM xếp hàng "chốt lộc" cả cây vàng trước ngày vía Thần Tài

Trước ngày vía Thần Tài, người dân tại TPHCM xếp hàng từ sớm, có người mua tới cả cây vàng để lấy may, tránh chen chúc và lo giá tăng sát ngày cao điểm.
Đọc thêm : Người dân TPHCM xếp hàng "chốt lộc" cả cây vàng trước ngày vía Thần Tài