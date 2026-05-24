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Người dân TPHCM háo hức ngày nút giao Long Thành thông xe

Hàng trăm người dân từ trung tâm TPHCM vui mừng khi nút giao Long Thành chính thức thông xe kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu.
Đọc thêm : Chưa thông các nhánh còn lại của nút giao nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu