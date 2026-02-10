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Người dân TPHCM đến chùa thả cá chép tiễn ông Công ông Táo

Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người dân TPHCM đến chùa Diệu Pháp thả cá chép tiễn ông Công ông Táo, cầu mong điều thuận lợi và bình an cho năm mới.
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