Video
video cùng chuyên mục

Người dân thay đổi ra sao sau các dự án mở rộng đường tại TPHCM

Sau khi nhiều tuyến đường tại TPHCM được mở rộng, người dân không chỉ đi lại thuận tiện hơn mà còn có thêm cơ hội kinh doanh, ổn định cuộc sống.
Đọc thêm : Cuộc sống đổi thay sau các dự án mở rộng đường tại TPHCM