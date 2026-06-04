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Người dân thấp thỏm vì triền đồi xuất hiện vết nứt chạy dài

(Dân trí) - Nhiều tháng qua, người dân ở thôn K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng sống trong bất an do triền đồi xuất hiện các vết sạt trượt quy mô lớn.
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