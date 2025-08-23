Video
Người dân sống nơm nớp trong chung cư tuổi đời nửa thế kỷ

Lan can gãy, đổ, bê tông trần rụng lả tả, rơi trúng đầu khiến người dân khu C4 chung cư Quang Trung (Nghệ An) sống trong tâm trạng bất an, nơm nớp lo sợ.
