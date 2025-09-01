Video
video cùng chuyên mục

Người dân reo hò cổ vũ màn giao lưu âm nhạc của các chiến sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị hòa giọng cùng người dân, ngân vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.