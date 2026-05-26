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Người dân quay cuồng giữa chảo lửa miền Trung

Miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C. Người dân bị vắt kiệt sức dưới cái nóng như chảo lửa.
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