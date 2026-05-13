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Người dân phấn khởi khi Vành đai 2 TPHCM thi công trở lại

Sau 6 năm đình trệ, dự án Vành đai 2 TPHCM đoạn Gò Dưa - Phạm Văn Đồng đang được tái khởi động, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.
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