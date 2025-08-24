Video
video cùng chuyên mục

Người dân phấn khích reo hò khi dàn khí tài quân sự đi qua

Người dân hào hứng khi dàn khí tài quân sự cơ động từ Trường đua f1 (Mỹ Đình) đến điểm tập kết gần Quảng trường Ba Đình.