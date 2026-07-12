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Người đàn ông say rượu trèo lên dây điện để nằm ngủ

Người dân sống tại huyện Maharajganj (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã rất kinh hãi khi phát hiện một người đàn ông nằm vắt vẻo trên dây điện.
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