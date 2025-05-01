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Người đàn ông Hà Nội chi cả tỷ đồng biến ô tô thành nhà di động

Đam mê du lịch, anh Sơn chi hơn tỷ đồng mua chiếc xe truyền hình về sửa thành ngôi nhà di động, đưa vợ con đi du lịch mỗi cuối tuần.
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