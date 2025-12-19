Video
Người dân Nha Trang ăn mừng chiến thắng

Tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), hàng nghìn người dân mang theo cờ Tổ quốc xuống đường ăn mừng chiến thắng, chung vui cùng đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games.