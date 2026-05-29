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Người dân kể khoảnh khắc thấy vòi rồng cao hàng chục mét ở Quảng Ninh

Trong cơn mưa lớn vào sáng 29/5, vòi rồng cao hàng chục mét bất ngờ xuất hiện ở khu vực xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh, được nhiều người dân ghi lại.
Đọc thêm : Người dân kể khoảnh khắc thấy vòi rồng cao hàng chục mét ở Quảng Ninh