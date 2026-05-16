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Người dân háo hức xem “Tử chiến trên không” chiếu miễn phí

Tối 15/5, người dân háo hức xem phim “Tử chiến trên không” chiếu tại sân vận động Chiềng Đi, xã Vân Hồ trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Ngày hội Vì bình yên bản làng”.
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