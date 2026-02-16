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Người dân đổ về hồ Gươm từ sớm đợi pháo hoa đón giao thừa

19h tối 29 tháng Chạp, trời Hà Nội mát mẻ, người dân xúng xính váy áo đổ về hồ Gươm dạo phố sớm, chờ pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ.