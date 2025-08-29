Video
video cùng chuyên mục

Người dân cùng hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng ở đường Hùng Vương

Người dân hát vang bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng tại khu vực đường Hùng Vương, Hà Nội, trong khi chờ xem tổng duyệt diễu binh từ chiều 29/8.
Đọc thêm : Trời đổ mưa lớn, biển người vẫn "quyết không rời vị trí" chờ xem diễu binh