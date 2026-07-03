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Người dân chiêm ngưỡng pháo hoa mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Đông đảo người dân đã có mặt từ sớm để chiêm ngưỡng màn pháo hoa đặc sắc, hòa mình vào không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác.
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