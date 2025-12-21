Video
video cùng chuyên mục

Người dân Cát Lái chờ ngày thoát cảnh "qua sông lụy đò"

Cầu Cát Lái, công trình được mong chờ nhiều năm, dự kiến khởi công vào năm 2026, kết nối TPHCM với Đồng Nai, góp phần giảm áp lực giao thông và tăng liên kết vùng.
Đọc thêm : Người dân Cát Lái chờ ngày thoát cảnh "qua sông lụy đò"