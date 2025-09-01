Video
video cùng chuyên mục

Người dân biến vỉa hè thành sân khấu che bạt hát vang giữa trời mưa

Từ trưa 1/9, nhiều nơi tại Hà Nội có mưa to. Bất chấp trời mưa, ai nấy đều hào hứng chờ theo dõi sự kiện diễu binh, diễu hành A80 vào sáng 2/9.
