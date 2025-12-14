Video
video cùng chuyên mục

Người chơi tử vong khi rơi từ sân pickleball trên cao

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông 32 tuổi rơi từ sân pickleball trên cao xuống đất, tử vong tại chỗ trong lúc thi đấu ở Malaysia.
